Grande SP: Marcelo de Oliveira confirma reeleição em Mauá

Marcelo de Oliveira (PT), prefeito de Mauá, garantiu a reeleição neste domingo (27) ao vencer Átila Jacomussi (União Brasil). Oliveira teve 54,05% dos votos válidos (102.115), contra 45,95% (86.817) de Jacomussi. O petista repetiu o resultado de 2020 e venceu pela segunda eleição consecutiva seu rival histórico na disputa pelo Paço. O resultado foi confirmado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 19h22.

Com a vitória, Marcelo será o único prefeito representante do PT no Grande ABC nos próximos quatro anos. Afinal, seu companheiro de partido, José de Filippi Júnior, atual chefe do Executivo de Diadema, foi derrotado neste segundo turno por Taka Yamauchi (MDB).

Jacomussi disputava a eleição sub judice, pois há um julgamento em curso contra ele no TRE. Até o pedido de vistas, o placar é adverso contra ele por 2 a 1.

Ao assumir, em 1° de janeiro, o vice de Marcelo Oliveira deixará de ser Celma Dias, mulher do ex-prefeito Oswaldo Dias, e passará a ser João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), ex-presidente da Fundação Casa.