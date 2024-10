Grande SP: Taka Yamauchi leva as eleições em Diadema, no ABC

O empresário Taka Yamauchi (MDB) foi eleito prefeito de Diadema, no ABC Paulista, neste domingo (27), ao vencer a disputa de segundo turno contra o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT).

Taka contava com o apoio do governador Tarcisio de Freitas (Republicanos) e com os prefeitos do campo da direta da região.

Com 100% das urnas apuradas, Taka marcou 52,59% dos votos, contra 47,41% de Filippi. As pesquisas apontavam uma eleição apertada no município.

Seria o quinto mandato de Filippi caso vencesse. O segundo turno deste ano repete o das eleições passadas, com o resultado inverso.