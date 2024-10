Prefeito que sofreu atentado perde eleição em Taboão, na Grande SP

Engenheiro Daniel (União Brasil) foi eleito prefeito de Taboão da Serra neste domingo (27), com 66,27% dos votos. No segundo turno, ele disputou com José Aprígio da Silva (Podemos), que ocupa o cargo hoje e obteve 33,73% dos votos com 100% das urnas apuradas.

O atual prefeito se emocionou ao chegar no local de votação em uma cadeira de rodas –o prefeito foi alvo de um atentado a tiros em 18 de outubro.

Aprígio, 72 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein no sábado (26). Ele fez uma cirurgia para retirar o projétil que estava alojado no ombro. O prefeito chegou acompanhado da família e pelo vice Eduardo Nóbrega. Estava escoltado pela Polícia Militar.

No 1º turno, em 6 de outubro, Daniel obteve 48,98% dos votos válidos (desconsiderando brancos e nulos), enquanto Aprígio recebeu 25,93%.