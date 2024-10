Eleição 2024: Marcelo Lima (Podemos) bate Alex Manente (Cidadania) e vai assumir a Prefeitura de São Bernardo

Numa votação cujos números de votos brancos e nulos seriam suficientes para mudar o resultado da eleição, o candidato Marcelo Lima (Podemos) bateu o oponente Alex Mantente (Cidadania) com mais de 10 pontos percentuais de diferença e vai comandar a Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Com 100% das urnas apuradas, Marcelo obteve 55,74% dos votos (205.831) e Manente 44,26% (163.429).

O número de votos em branco foi alto, 10,55% (45.941), e os nulos foram 4,62% (20.110).

Marcelo Lima foi vice do prefeito Orlando Morando e deixou a prefeitura para concorrer a deputado federal, sendo eleito com mais de 195 mil votos, no qual também concorria com o deputado Alex Manente, que obteve pouco mais de 150 mil votos.

Como ficou a votação em São Bernardo