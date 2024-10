‘O Auto da Compadecida 2′: Foto Fabiula Nascimento caracterizada foi descoberta

Atriz trabalha ao lado de Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Taís Araújo na sequência do filme 'O Auto da Compadecida'

A atriz Fabiula Nascimento aparece, pela primeira vez, caracterizada como Clarabela, sua personagem no filme ‘O Auto da Compadecida 2′ que tem sua estreia prevista para o dia 25 de dezembro. Na trama de Flávia Lacerda e Guel Arraes, ela é filha do coronel Ernani (Humberto Martins), que se apaixona por Chicó (Selton Mello).

Sua história começa quando ela decide passar uns dias na cidade de Taperoá, mas esse tempo se prolonga quando ela conhece o protagonista do filme e vai contra a repressão do pai para viver um romance com ele. Mas, Clarabela (Fabiula Nascimento) também precisa lutar contra Rosinha (Virgínia Cavendish), que também está apaixonada por Chicó.

O Auto da Compadecida 2 Atriz Fabiula Nascimento aparece caracterizada como Clarabela nos bastidores do filme (Laura Campanella)

Detalhes que envolvem a personagem de Fabiula Nascimento no filme ‘O Auto da Compadecida 2′

Segundo a coluna Play, do Jornal O Globo, Clarabela é uma mulher que vive dentro do mundo das artes plásticas, poesia e atuação e por causa disso ela termina o seu noivado para estudar o existencialismo. Antes de ‘O Auto da Compadecida 2′, a personagem aparece em ‘A Farsa da Boa Preguiça’, outra obra de Ariano Suassuna, de 1960.

Quem está no elenco do filme ‘O Auto da Compadecida 2′

O elenco do filme ‘O Auto da Compadecida 2′ é formado por Matheus Nachtergaele (João Grilo), Selton Mello (Chicó), Taís Araújo (Nossa Senhora da Conceição Aparecida), Virginia Cavendish (Maria Rosa Noronha de Brito Morais/Rosinha), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luís Miranda (Antônio do Amor), Juliano Cazarré (Omar), Enrique Díaz (Joaquim Brejeiro), Fabiula Nascimento (Clarabela Catacão) e Luellem de Castro (Iracema).