Fãs reagem ao saber que Taís Araujo está em O Auto da Compadecida 2

Taís Araújo foi confirmada como Nossa Senhora em “O Auto da Compadecida 2″, já que Fernanda Montenegro, que viveu a personagem no primeiro filme, precisou recusar o papel por causa de sua agenda de compromissos.

A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, onde fãs do longa brasileiro opinaram sobre a escolha da famosa: “Eu sou apegada demais à Nossa Senhora feita pela Fernanda Montenegro. Tomara que a Taís fique tão boa quanto, mas dor no coração”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Cena de Fernanda Montenegro em O Auto da Compadecida (Reprodução/Globo)

Uma segunda disse que estava ansiosa para ver a sequência de “O Auto da Compadecida”, mas com Fernanda no papel de Nossa Senhora, mas desejou sorte para a esposa de Lázaro Ramos: “Desejo todo sucesso para Taís Araújo, pois ela é incrivelmente talentosa e competente em tudo que se propõe a fazer”.

Outro comentário que chamou a atenção nas redes sociais envolvendo a escalação da jurada do The Masked Singer Brasil foi a de uma pessoa que disse que a atriz vai “arrasar” e conseguirá entregar “qualidade”. O mesmo disse que gostaria de ver Fernanda Montenegro também, mas entende os motivos dela recusar o papel.

Cena de 'O Auto da Compadecida' (Foto: Divulgação)

Há também quem não acredite que Fernanda Montenegro não fará nenhuma participação especial no filme “O Auto da Compadecida 2″. No Twitter, um fã disse que a veterana, que também deixou o elenco de Terra e Paixão, vai dividir a personagem com Taís: “Acho que elas irão dividir a personagem. Nossa Senhora vai aparecer de ambas formas, como uma senhora idosa branca e uma jovem negra. É só um palpite”.

Com direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, “O Auto da Compadecida 2″ tem estreia prevista para o final de 2024 nos cinemas. A produção é da Conspiração e H2O Produções, com distribuição da H2O Films.

