É real: “O Auto da Compadecida 2” terá sequência, com Selton Mello e Matheus Nachtergaele

Agora vai: o filme “O Auto da Compadecida” ganhará uma continuação. Os atores Selton Mello e Matheus Nachtergaele, que interpretam os protagonistas, divulgaram a informação nas redes sociais, com confirmação da produtora Conspiração Filmes.

“O Auto da Compadecida” é um dos filmes brasileiros mais bem avaliados: na plataforma Letterboxd, é o único representante nacional no Top 10.

“Durmam com essa informação: “O Auto da Compadecida 2″ vem aí”, declarou o ator Selton Mello, com um sorriso no rosto. “Vem muito aí”, reforçou.

A produtora do filme compartilhou um vídeo com a dupla protagonista, que se mostra bem contente com o anúncio. “Sim, disse-me-disse, vai não vai, mentira de Chicó, “é verdade esse bilete”, sim teremos”, brincou Selton.

Assista:

Vale lembrar que no início do mês passado, a informação tinha “vazado” através da atriz Virginia Cavendish, que interpreta a personagem Rosinha.

“Gente, estava me coçando aqui há muito tempo pra dar essa notícia pra vocês. Mas não podia. Hoje, finalmente o chefe liberou. Pra mim, é uma alegria e emoção enorme! Quem vai assistir ‘O Auto da Compadecida 2′”, questionou Virginia.

Contudo, minutos depois ela apagou a postagem e conseguiu encobrir a novidade, desmentindo a si mesma. “Gente, apaguei o tweet do ‘Auto’!! Era brincadeira, na verdade um sonho que tive. Desculpa!!!”, escreveu.

Gente, apaguei o tweeter do Auto!! Era brincadeira, na verdade um sonho que tive. Desculpa!!! Todo mundo ficou tão feliz!! No fakenews né? Mas sonho pode?? Desculpemmmm — Virginia Cavendish (@Vicavendish) February 1, 2023

“O Auto da Compadecida 2″ será dirigido por Guel Arraes, que assina o primeiro, e Flavia Lacerda, que entra para a direção. O filme está previsto para estrear em 2024, mas sem uma data específica.

O primeiro filme é baseado no livro de mesmo nome de escritor paraibano Ariano Suassuna. Já a nova produção ainda não tem um enredo definido - mas se os “vazamentos” de Virgínia forem verdadeiros mais uma vez, é possível saber qual direção o filme deve tomar.

“Depois desse dia dona Rosinha fugiu com Chicó e João Grilo, passaram-se 23 anos. Taperoá já não é mais a mesma depois que esses viventes passaram por lá. O que será que aconteceu com eles?”, tinha escrito a atriz, em postagem no Instagram - também excluída na época.

