Criminosos sequestram uma garotinha mas se dão mal ao descobrir algo sinistro nesta comédia de terror do Prime Video

Se você é fã de filmes de terror com uma pitadinha de humor, precisa conhecer esta produção recém-adicionada ao catálogo do Prime Video que está bombando entre os assinantes.

Trata-se do filme de comédia de terror americano ‘Abigail’, dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Typer Gillet, e escrito por Stephen Shields e Guy Busick, que teve sua estreia mundial no Overlook Film Festival em 7 de abril deste ano e foi lançado nos cinemas dos EUA em 19 de abril.

Originalmente uma adaptação de Dracula’s Daughter (1936), o longa-metragem traz a história de um grupo de seis criminosos que sequestra a filha de 12 anos de uma figura poderosa do submundo.

Mantendo-a em uma mansão isolada, eles exigem US$ 50 milhões pela libertação da menina. No entanto, o plano deles começa a desmoronar quando descobrem algo sinistro: a jovem prisioneira é na verdade uma vampira.

Veja o trailer oficial:

O filme é protagonizado pelas estrelas Alisha Weir, Melissa Barrera, Kathryn Newton, Angus Cloud, Kevin Durand, Dan Stevens, Matthew Goode, Giancarlo Esposito, Will Catlett e William Catlett.

Com críticas geralmente positivas dos críticos, a obra arrecadou US$ 42,4 milhões com um orçamento de produção de US$ 28 milhões.

‘Abigail’ possui 1 hora e 51 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 18 anos e, atualmente, está na lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Sendo assim, se você é assinante da plataforma, não perca tempo e aperte já o play.