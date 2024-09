“Estão lutando pela Prefeitura” e “o Datena vai aparecer no Datena”: redes vão à loucura com cadeira de Datena em Marçal

A cadeirada que o apresentador José Luiz Datena (PSDB) deu influenciador Pablo Marçal (PRTB) repercutiu como um rastilho de pólvora nas redes sociais, que explodiu em memes e comentários.

“Estão lutando pela Prefeitura”, disse um dos internautas, enquanto o outro faz referência ao programa do apresentador da TV Bandeirantes. “O Datena vai aparecer no Datena”, disse. Um terceiro sugere a criação de uma nova lei: “Sugiro a criação da Lei José Luís Datena para garantir o direito de todo cidadão dar uma cadeirada em fascista”, disse.

Veja alguns memes das redes:

Memes da Agressão de Datena a Marçal (Reprodução)

RATINHO CHAMA PARA BRIGA

O apresentador do SBT Ratinho também aproveitou o momento para convidar os dois, Datena e Marçal, para brigarem no seu programa, onde segundo ele, “lá pode”.

“Eu estava vendo um debate aí na TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô, gente, vocês querem brigar, vai no meu programa”, disse no Instagram.

“Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo, convidar o Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. O meu programa pode meter o braço um no outro, aí vai ficar bão. Vocês vão na TV Cultura, a TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa pode largar o pau, lá pode”, garantiu.

Fratura em costela

O hospital onde Pablo Marçal está internado ainda não soltou um boletim sobre o estado de saúde do influenciador, mas nas redes dele um médico que não se identificou disse que Marçal quebrou uma costela em virtude das agressões que sofreu do apresentador José Luiz Datena,