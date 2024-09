UFC do Ratinho: apresentador convida Datena e Marçal para brigarem em seu programa

Repercutindo a briga entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), o apresentador do SBT Ratinho fez uma postagem convidando os políticos para ‘brigarem’ no seu programa. “Lá pode”, disse.

Durante o debate exibido pela TV Cultura na noite deste domingo, o também apresentador Datena perdeu o controle frente às provocações do influencer. “Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disse o influenciador. Datena avançou sobre ele e lhe deu uma cadeirada em rede nacional, ao vivo.

Ratinho, que estava assistindo ao debate, não se conteve em suas redes sociais:

“Eu estava vendo um debate aí na TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô, gente, vocês querem brigar, vai no meu programa”, disse no Instagram.

“Eu queria aproveitar, convidar o Datena, que é meu amigo, convidar o Marçal, vai lá no meu programa. No meu programa eu deixo brigar. O meu programa pode meter o braço um no outro, aí vai ficar bão. Vocês vão na TV Cultura, a TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa pode largar o pau, lá pode”, garantiu.

Brincadeiras à parte, Marçal publicou em suas redes uma foto onde aparece deitado na cama do Hospital Sírio-Libanês, para onde foi levado após a briga. Em um vídeo provocado por suas redes sociais, um médico não identificado diz que ele “fraturou uma costela” e está com dores na mão. O hospital não emitiu nenhum boletim médico até agora confirmando a informação.