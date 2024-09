Datena diz que não se arrepende de cadeirada em Marçal

Logo após ser expulso do debate entre prefeituráveis da cidade de São Paulo na noite deste domingo (15), na TV Cultura, José Luiz Datena (PSDB) admitiu que não deveria ter dado uma cadeirada no adversário Pablo Marçal (PRTB). “Mas não me arrependo. Claro que não”, assegurou.

O tucano foi sorteado no segundo bloco para fazer uma pergunta para Marçal, mas disse que preferiu se reservar “o direito de não perguntar nada” para ele, porque até agora “Marçal subverteu toda perspectiva desses debates”.

No seu tempo de resposta, Marçal chamou o tucano de “Dapena”, acusou o apresentador de um caso de assédio sexual e disse que ele deveria pedir perdão às mulheres. “Eu quero saber se você tocou na vagina dela como é que foi essa questão de assédio sexual”.

Em 2019, uma ex-repórter do programa Brasil Urgente disse ao site Notícias da TV que fora assediada durante festa da TV Bandeirantes por Datena, um ano antes. “Foi uma acusação e a polícia não viu prova nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas”, respondeu o apresentador.

Ainda provocando, Marçal lembrou o debate da TV Gazeta, quando Datena ameaçou lhe dar um soco, mas recuou. “Você é arregão. Nem homem para isso é”. Daí veio a cadeirada.

O mediador Leão Serva chamou os comerciais, e a discussão continuou nos bastidores. O primeiro a segurar Datena foi o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). “Covarde!”, berrava Datena, contido por Nunes e seguranças, enquanto Marçal pedia a expulsão do tucano do debate. Após a agressão, Marçal pediu para se retirar e seguiu para um hospital, segundo a sua assessoria.

Datena disse que a cadeirada foi uma “satisfação” para a sua sogra. Segundo o candidato, ela teria morrido de AVC (Acidente Vascular Cerebral) em decorrência das acusações de assédio, na época em que o caso se tornou público. Ele se referiu ao episódio da mãe de sua esposa ainda nas discussões de bastidores.

“Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós, da nossa família, sofremos. Ninguém suporta isso. Achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desses”, disse Datena aos repórteres.

“Infelizmente, eu perdi a cabeça. Não devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente deixado o debate e ido embora para casa, que teria sido melhor”, disse o tucano. “Foi uma reação humana”.