Veja a repercussão da agressão de Datena a Marçal entre os outros candidatos a prefeito

Após ser provocado por Pablo Marçal (PRTB) no debate da TV Cultura na noite deste domingo (15), o candidato José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada no oponente. O tucano foi acusado de assédio sexual e de ser “arregão”, em relação ao episódio do debate da TV Gazeta, quando foi para cima de Marçal e ameaçou lhe dar um soco, mas recuou. Os oponentes repercutiram o episódio.

“Desde o começo dessa eleição, a gente tem tido um nível muito baixo nos debates. E isso, em grande medida, pela atuação do Pablo Marçal de inventar mentiras, de provocar, de atacar e promover baixarias em todos os debates. O Datena se descontrolou, agiu de uma maneira que não deveria ter reagido. Depois, o próprio Marçal tenta capitalizar com essa situação. Mas, nada justifica a forma violenta como o Datena reagiu”, avaliou Guilherme Boulos (PSOL).

“É com pesar que testemunhamos essa cena. A cidade de São Paulo não merece esse tipo de atitude, na disputa do cargo mais sério e importante pra vida do paulistano. Falta de equilíbrio, despreparo, arrogância, provocações são incompatíveis com a missão de um prefeito. São Paulo é maior que isso”, afirmou Ricardo Nunes (MDB).

“Eu lamento profundamente o que aconteceu. Não é sobre ideologia. Quem tem amor por São Paulo, que respeita as pessoas, que recebeu alguma educação em casa olha para isso e fica indignado. E acho que vale ressaltar, Pablo Marçal está desde o dia zero trabalhando para que isso acontecesse. Mas nada justifica a agressão. Não responde em nada os problemas que a gente está vivendo aqui em São Paulo”, disse Tabata Amaral (PSB).

“Uma cena deprimente, usaram a minha cadeira para um agredir o outro. Foi realmente horrível. A gente não pode ser governado por pessoas que façam esse tipo de cena ou, então, que fique em apenas nessa briga verbal e acusações. Não faz nenhum sentido”, reagiu Maria Helena (Novo).

Defesas

Datena foi expulso do debate, também por usar palavras de baixo calão, e Marçal seria punido pela organização do programa, mas pediu para se retirar e ir para o hospital, alegando estar passando mal e com “fortes dores na região torácica e muita dificuldade para respirar”. Ele está no Sírio-Libanês e vai passar a madrugada em observação e passar por exames, segundo sua assessoria.

Logo após o fato, o tucano disse que não deveria ter agredido o adversário, mas que não se arrepende, “claro que não”, pois estava sendo acusado de uma mentira que fez sua família sofrer muito.

Alegou ainda que sua sogra morreu vítima de um AVC devido à crise familiar provocada pelo episódio – em 2019, uma ex-repórter do Brasil Urgente disse ao site do Notícias da TV que fora assediada por Datena durante uma festa da TV Bandeirantes no ano anterior; o apresentador disse neste domingo que a polícia e o Ministério Público investigaram o caso, não encontraram provas, e que a denunciante se retratou em cartório.

A agressão

A agressão aconteceu depois que Marçal perguntou ao apresentador quando ele pararia com a “palhaçada” e desistiria da candidatura. Chamou Datena de “Dapena”. Antes, ele havia acusado Datena de assédio.

“A gente quer saber que horas você vai parar, já abandonou entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele tá fazendo aqui?”, disse.

Datena reagiu afirmando que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou Marçal de “bandidinho”.

“A acusação que você fez sobre mim eu já, repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público”, disse. “O que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei.”

Na réplica, Marçal disse que Datena não sabia o que estava fazendo no debate e o chamou de “arregão”. Ele disse que Datena queria agredi-lo no debate da TV Gazeta, em 8 de setembro.

“Você não respondeu à pergunta. A gente quer saber. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem,” afirmou Marçal.

Na sequência, Datena agrediu Pablo Marçal com uma cadeira.