Bastidores de ‘Volta por Cima’: Romances turbulentos e gravidez descoberta

Os bastidores da novela ‘Volta por Cima’ seguem aquecidos e os casais da história criada pela autora Claudia Souto para o horário das 19h vivem momentos tensos, principalmente Madalena (Jéssica Ellen) que descobre uma gravidez por meio de uma grande fofoca.

Volta por Cima Cacá (Pri Helena) está grávida de Jão (Fabrício Boliveira) (Manoella Mello/TV Globo)

Uma péssima surpresa para Madá na novela ‘Volta por Cima’

O título da novela das sete nunca fez tanto sentido para Madalena (Jéssica Ellen), que terá que dar a volta por cima após descobrir, por meio de uma fofoca maldosa de Chico (Amaury Lorenzo), que Cacá (Pri Helena) está grávida de Jão (Fabrício Boliveira).

Mas será no capítulo de sábado, 30 de novembro, que a protagonista da trama decide tomar uma atitude sobre o assunto, antes disso ela conversa com Tati (Bia Santana), que socorreu a rival quando ela passou mal na rua. É claro que a novidade abala o relacionamento entre Madá e Jão, mas eles seguem juntos, deixando Cacá revoltada.

Roxelle arruma um namorado falso na novela ‘Volta por Cima’

Ainda se tratando de relacionamentos difíceis, a novela da TV Globo, escrita por Claudia Souto, traz um conflito criado por Roxelle (Isadora Cruz) para causar ciúmes em Chico (Amaury Lorenzo). Em cenas que vão ao ar no sábado, 7 de dezembro, ela convence Gigi (Rodrigo Fagundes) a ser seu namorado falso apenas para conseguir o que deseja.

Na verdade, a atendente de lanchonete oferece uma boa grana para o rapaz aceitar fazer ciúmes no filho de Moreira (Tonico Pereira), que não desconfia do plano. que dá certo e faz com que Chico convide Roxelle para sair no capítulo de segunda-feira, 10 de dezembro.