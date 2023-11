Remake de Elas por Elas: impossível não se emocionar com a reviravolta de Vic

Vic (Bia Santana) é uma das mulheres que apresenta uma história bastante complexa no remake de Elas por Elas, mas nos próximos dias ela terá uma surpreendente reviravolta que pode emocionar todos que acompanham a adaptação da TV Globo.

Focada em aumentar a audiência da novela, como aconteceu em 1982 durante a primeira versão, a trama está centrada nos dramas perto da vida real e, por isso, Vic é muito importante neste movimento e, em breve, o sofrimento de anos pode chegar ao fim.

Remake de Elas por Elas: Renée (Maria Clara Spinelli) conforta Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana) (Léo Rosario/Globo)

Encontro de mãe e filha emociona

Com uma história marcada por abandono e muito sofrimento, a jovem finalmente vai descobrir quem é sua mãe biológica. Nos próximos momentos de Elas por Elas, Vic reencontra a mãe.

Com a ajuda da protagonista Renée (Maria Clara Spinelli) para superar a difícil situação, ela conhece Márcia (Mary Sheila), que decide finalmente se revelar à filha.

Na cena do remake, Márcia revela para Vic os verdadeiros motivos por trás de seu abandono e busca reconciliação com a jovem, que também sofreu por ser abandonada por Wagner (César Mello). Mas, nem tudo sai como o planejado e Vic acaba reagindo com uma grande revolta pelo trauma causado.

Remake de Elas por Elas Márcia (Mary Sheyla) e Vic (Bia Santana) nos bastidores da novela da Globo (Léo Rosario/Globo)

Ainda não se sabe como será o futuro de mãe e filha no remake de Elas por Elas, mas os próximos dias serão carregados de muitas emoções, já que a personagem da atriz Bia Santana deixa claro o motivo da sua raiva.

Audiência em perigo

A faixa das 18 horas vive momentos difíceis. Após muitos anos sem deixar a audiência cair, a adaptação de Elas por Elas mostra que o público está muito seletivo com aquilo que gosta de assistir. Na última quarta-feira (22), a novela amargou um dos piores resultados do ano, registrando 13,3 pontos de média e 27% no número de televisores ligados, um pouco mais do que a reprise de Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo, que ficou com 12,9 pontos.

