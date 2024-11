Bastidores de ‘Volta por Cima’: Tonico Pereira segue afastado da trama

O ator Tonico Pereira continua afastado das gravações da novela ‘Volta por Cima’, da TV Globo, para tratar de uma pneumonia, no Hospital Copa D’or, na zona sul do Rio de Janeiro. A previsão é que o intérprete do personagem Eurico Moreira ou Seu Moreira, um trabalhador de banca de jornal, fique fora dos estúdios por mais alguns dias.

Volta por Cima Os atores Tonico Pereira e Amaury Lorenzo nos bastidores da novela das sete (Fábio Rocha/TV Globo)

Qual o estado de saúde do ator Tonico Pereira?

Marina Salomon, esposa do ator, contou que Tonico se recupera bem após o diagnóstico de pneumonia. Entrevistada pela coluna Play, do jornal O Globo, ela disse que o ciclo do antibiótico está na fase final, garantindo aos fãs que “está tudo sob controle”.

“Os exames estão bons e agora é uma questão de precaução. Ele não está em estado grave, como andam dizendo. Está caminhando e respirando muito bem, só com um pouco de tosse”, disse ela.

O que diz o hospital sobre a recuperação de Tonico Pereira

Um boletim médico foi divulgado na segunda-feira, 18 de novembro, pelo portal LeoDias, e diz que Tonico, de 76 anos, deve receber alta nos próximos dias. Confira abaixo!

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Antônio Carlos de Sousa Pereira segue internado para tratamento de pneumonia. Está sob cuidados médicos, em um quarto, com boa evolução clínica e previsão de alta nas próximas 48-72horas”.