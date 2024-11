Ator da TV Globo pede ajuda financeira pela web após ser internado em estado grave

O ator Claudio Cinti está afastado do trabalho e pede ajuda financeira pela web após ser internado num hospital do Rio de Janeiro. Segundo ele, que esteve no elenco de ‘Fuzuê’ e ‘Zorra Total’, a vaquinha virtual foi criada por seus amigos devido ao seu problema de saúde.

O que afastou o ator Claudio Cinti do trabalho

O ator Claudio Cinti, que também trabalha como taxista, foi recomendado pelos médicos a ficar em repouso total após tratar de uma septicemia, uma inflamação exagerada do corpo causada por uma infecção grave, e também passar por uma hemodiálise e uma cirurgia renal. Claudio já recebeu alta hospitalar, mas de acordo com o jornalista Lucas Pasin, do Uol, ele passa por uma nova cirurgia no próximo dia 2 de dezembro.

Pelo Instagram, o ator contou que foi parar na emergência de um hospital do Rio de Janeiro no final de outubro com um quadro grave de pneumonia e com o rim parado: “Eu só tenho um rim que funciona, e ele parou. Tive septicemia, fui entubado e fiquei assim por 7 dias”.

Zorra Total Claudio Cinti em cena com Rodrigo Sant'anna, Isio Ghelman, Dani Calabresa, Érico Brás, Cristiana Pompeo, Anselmo Vasconcellos, Candido Damm e Patricia Pinho (Estevam Avellar/TV Globo)

Claudio Cinti perdeu um trabalho importante na Globo

Sem revelar qual seria o seu próximo trabalho na televisão, Claudio contou ao Uol que tinha assinado um contrato para participar de uma série do Globoplay e que as gravações começam na próxima semana.

O pedido de ajuda financeira do ator Claudio Cinti

O ator, que participou do elenco do humorístico ‘Zorra Total’, usou as redes sociais para pedir ajuda financeira aos seguidores. Ainda em recuperação, o famoso disse que a campanha é verdadeira: “Estou precisando de ajuda para superar essa fase”.

“Passei por um procedimento médico que me permitiu receber alta após mais duas semanas e agora estou em casa. Estou em repouso absoluto por recomendação médica, focado em descansar e recuperar a saúde. Preciso de ajuda”, disse o ator que também fez parte do elenco de ‘Os Suburbanos’ e ‘A Diarista’.