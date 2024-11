Ex-bailarina do Faustão é presa sob acusação de participação em esquema de organização criminosa em SP

A influenciadora digital e ex-bailarina do Faustão, Natacha Horana, de 33 anos, foi presa nesta terça-feira (19) em São Paulo. A prisão foi confirmada pela Polícia Civil do estado, que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a dançarina. As informações são do portal Quem.

A influencer é acusada de envolvimento com organizações criminosas e de lavagem de dinheiro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo publicou uma nota sobre o caso; confira:

“A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Durante a ação, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo e diversos documentos.”

“Além disso, os agentes localizaram R$ 119.650,00 em espécie. Um veículo Mercedes-Benz C300 também foi apreendido no local. A capturada alegou que o automóvel era emprestado e o bem aguarda a apresentação do responsável legal. O caso foi registrado como captura de procurado e cumprimento de mandado de busca e apreensão.”

Segundo a Quem, a Agência Premar, responsável pela gestão de vendas da influenciadora, afirmou que foi pega de surpresa com a notícia da prisão.

Em suas redes sociais, o perfil de Natacha publicou uma nota alegando que sua prisão foi um equívoco. Segundo a defesa, a famosa jamais praticou qualquer ato ilícito. Confira a postagem:

Na legenda a publicação diz: “Confiamos que a verdade sempre prevalece e que Deus está no controle de todas as coisas.Agradecemos a todos que estão apoio nesse momento. Temos certeza de que tudo vai dar certo, porque a verdade será dita, e o bem sempre vence.”

Em 2020, ao longo da pandemia de Covid-19, Natacha Horana também chegou a ser presa em uma festa clandestina em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A festa foi denunciada à polícia, com Natacha sendo encontrada escondida em um dos cômodos da casa pelos agentes de segurança.

A influenciadora entrou em confronto com os policiais e foi presa por desacato, No entanto, foi solta no dia seguinte. À imprensa, a influenciadora e dançarina negou a acusação de desacato.