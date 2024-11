Não vem aí! Jojo Todynho revela que não irá se candidatar à política em 2026

A cantora, apresentadora e empresária Jojo Todynho, de 27 anos, revelou que desistiu de se candidatar à política em 2026. O anúncio foi feito durante uma entrevista para o jornalista Léo Dias.

Há algumas semanas, durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, Jojo se declarou uma ‘mulher preta de direita’ e falou sobre planos para prosseguir na vida política. “Hoje eu bato no peito para dizer que sou uma mulher preta de direita. Hoje, eu não venho na política, mas em 2026 eu estou vindo”, declarou, na época.

No bate-papo com Léo Dias, a campeã de ‘A Fazenda’ explicou o motivo que a fez desistir. “Ontem eu estava até conversando com o meu pai João... Hoje a gente vive uma população muito dividida. Tudo, principalmente o que eu falo, as pessoas tiram muito de contexto o que elas querem levar para narrativa delas. E tá tudo bem”, começou Jojo.

“Então, eu entendo que eu já não tenho muita paz. E não vale a pena eu tirar um pouquinho de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor”, continuou.

“Sabe por quê? Até ontem, quando eu nada tinha dito e tinha ficado quieta, era a melhor pessoa do mundo. Quando eu me posicionei, virei vagabunda. Virei vagabunda, bandida. Parece que eu sou foragida da Justiça”, declarou.

Jojo ainda acrescentou: “É ruindade! As pessoas hoje querem o seu posicionamento, sua opinião, baseado no que elas falam. E isso não é democracia. Isso não é respeito ao outro. Hoje ninguém mais se coloca no lugar do outro”.

“Então, todo o movimento feminista, todo o movimento negro, acabou. Aliás, já não tinha antes. Nunca teve para mim. Porque eu nunca vi ninguém se posicionar pedindo respeito a mim por eu estar sofrendo racismo [...]”.