Jojo Todynho desmente polêmicas e anuncia novos projetos: ‘Cada dia uma história’

Na última quarta-feira (13), Jojo Todynho usou suas redes sociais para falar sobre os rumores envolvendo o término de sua parceria com uma marca de alimentos. A cantora e ex-campeã de A Fazenda 12 explicou que o contrato com a empresa havia chegado ao fim de forma planejada e que as notícias indicando outra situação seriam exageradas.

As especulações começaram após uma coluna afirmar que o contrato teria sido encerrado devido a polêmicas recentes envolvendo a artista. No entanto, ela foi direta ao afirmar que o término da colaboração ocorreu como estipulado no acordo inicial. “Li meu contrato antigo, e ele foi encerrado no início de setembro. Tudo conforme o previsto”, declarou.

Jojo também usou o momento para criticar o sensacionalismo em torno de sua vida pessoal e profissional. Em um tom firme, comentou: “Agora, ficarem inventando cada dia uma história é demais para mim. Daqui a pouco vão dizer que eu assaltei uma loja”.

Foto: Reprodução/ Instagram

A declaração foi seguida de um pedido para que rumores e ataques diminuam nas redes sociais, destacando o impacto desses comentários em sua rotina.

Apesar das polêmicas, a artista revelou estar em uma nova fase e anunciou recentemente um contrato com outra marca de grande porte, cujo nome ainda não foi divulgado.

Empolgada, Jojo comentou que o novo trabalho será algo completamente inesperado e que trará boas novidades para o próximo ano. “Vou trabalhar muito! Domingo, segunda, e ano que vem tem novidade boa. Estou feliz com o que vem por aí.”