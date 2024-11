Jojo Todynho desabafa e critica a juventude: “Não trabalham e nem estudam”

A cantora Jojo Todynho movimentou as redes sociais ao fazer comentários contundentes sobre o comportamento da juventude atual. Em uma série de stories no Instagram, ela criticou a atitude dos jovens, que, segundo ela, preferem não trabalhar ou estudar e vivem sob a chamada “síndrome de Peter Pan”, sem compromisso com a responsabilidade adulta. De acordo com o Portal Leo Dias, a artista argumentou que muitos dependem de benefícios governamentais sem buscar autonomia, o que, para ela, reflete uma mentalidade que não a representa.

ANÚNCIO

Em seu desabafo, Jojo destacou que sente não pertencer a essa geração e mencionou como essa postura de “vida fácil” a incomoda. Segundo ela, essa nova geração, ao priorizar festas e entretenimento, perde a oportunidade de crescer e enfrentar a realidade. Ela ainda criticou a visão de que o auxílio financeiro do governo, como o Bolsa Família, é suficiente. Para Jojo, essa dependência prejudica o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho perde contratos e é desconvidada de eventos após polêmicas

Desabafo sobre a situação do país e planos para o futuro

Além das críticas, a cantora surpreendeu ao compartilhar sua vontade de se mudar do Brasil. Jojo relatou que, se tudo seguir conforme seus planos, pretende buscar uma nova vida fora do país. Ela comentou sobre a valorização excessiva de eventos e comemorações em detrimento de questões mais sérias e disse estar preocupada com o futuro do Brasil, chegando a comparar o cenário nacional ao da Venezuela.

Jojo também expressou sua insatisfação com o aumento da dependência em programas de auxílio social, mencionando que os impostos que financiam esses auxílios pesam sobre os trabalhadores e empresários. A artista afirmou que o atual cenário político e econômico pode levar à sua decisão de partir, caso sua situação financeira continue estável e permita essa escolha.