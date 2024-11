Jojo Todynho perde contratos e é desconvidada de eventos após polêmicas

A carreira de uma das influenciadoras mais conhecidas no Brasil está passando por um momento complicado. Após emitir opiniões que desagradaram à comunidade LGBTQIAP+, Jojo Todynho viu sua imagem pública ser abalada e diversas parcerias publicitárias serem encerradas. Uma série de contratos, desde campanhas com grandes marcas até convites para eventos renomados, foram cancelados, deixando claro o impacto de suas declarações nas redes sociais.

ANÚNCIO

De acordo com a Revista Contigo, entre as parcerias desfeitas está um contrato com a conhecida marca de cosméticos Avon. Inicialmente, a influenciadora era garota-propaganda de uma linha de produtos, mas a empresa, que preza por valores de inclusão e diversidade, optou por encerrar o vínculo. A decisão está alinhada com o compromisso da marca em combater a discriminação e apoiar a diversidade, o que tornou inviável a associação com a influenciadora.

Além disso, ela também foi desconvidada de um evento de moda popular. A marca Meninos Rei, famosa por suas criações que celebram a cultura afro-brasileira e com forte apoio da comunidade LGBTQIAP+, decidiu suspender sua participação. A decisão ganhou destaque entre os internautas recebendo apoio de muitos usuários que aplaudiram a postura do evento.

Reações e justificativas da artista

Os impactos não pararam por aí. Recentemente, a influenciadora também perdeu o posto de musa de uma escola de samba para o Carnaval 2025. A instituição, que anunciou oficialmente a mudança, comunicou que ela não participará da próxima edição. Em resposta, a artista afirmou que a saída se deve a planos de realizar uma cirurgia estética, tentando desassociar sua ausência do Carnaval com as controvérsias recentes.

Por fim, o caso gerou intenso debate nas redes, com reações de outros influenciadores e figuras públicas. As recentes polêmicas destacam a importância da responsabilidade nas redes sociais e de como as marcas e eventos têm buscado se posicionar diante de atitudes consideradas incompatíveis com seus valores.