Fim de contrato: Jojo Todynho perde mais uma parceria com marca renomada

As polêmicas em torno de Jojo Todynho continuam a afetar suas parcerias comerciais. Recentemente, a influenciadora teve seu contrato com a Knorr, marca de temperos e caldos, encerrado.

O fim do acordo acontece poucos meses após a rescisão com outra grande empresa, a Avon, conhecida pela linha de cosméticos. A decisão da Knorr gerou repercussão, já que a artista era uma das principais figuras da campanha “Jojo Kaldinho”, desenvolvida para promover os produtos da marca.

Em resposta à imprensa, a assessoria da Knorr declarou que o contrato com Jojo estava programado para encerrar-se em setembro deste ano, sem divulgar detalhes sobre as razões para a não renovação. No entanto, a relação com a marca parece ter enfraquecido após recentes controvérsias envolvendo a cantora.

Impacto nas parcerias comerciais

A primeira ruptura significativa ocorreu com a Avon, quando a influenciadora, envolvida em desentendimentos com a comunidade LGBTQIA+, sugeriu que seus seguidores descartassem os produtos da empresa.

O episódio atraiu críticas e gerou um ambiente de incertezas em relação ao posicionamento da artista no mercado publicitário. Após esse evento, a parceria com a Knorr também terminou, embora não haja confirmação de que as polêmicas tenham influenciado diretamente na decisão.

Em sua colaboração com a Knorr, Jojo protagonizou vídeos promocionais no YouTube da empresa, que registraram menos de 2 mil visualizações, indicando um possível desinteresse do público em relação à campanha.

Para alguns especialistas, a recente queda de visualizações e a recepção morna do público podem ter contribuído para o encerramento do vínculo. O fato é que, após perder contratos com duas marcas de renome, o cenário de Jojo no universo publicitário é incerto.

As polêmicas recentes e a repercussão nas redes sociais podem influenciar a decisão de outras empresas ao considerar a influenciadora para futuras campanhas. Entretanto, ela continua com uma base de fãs leal e engajada, o que pode ser um fator positivo para possíveis colaborações.