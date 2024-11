Jojo Todynho entra na mira de denúncia sobre relação com casa de aposta, segundo colunista

Após um posicionamento político, Jojo Todynho vem perdendo seguidores e polemizando cada vez mais com suas declarações na web, especialmente depois de romper o contrato com uma marca famosa. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, seguido de tais acontecimentos, agora a influenciadora é alvo de uma denúncia anônima na Justiça.

Segundo a coluna, o denunciante, que pediu anonimato por questões de segurança, acusou Jojo de promover jogos de azar através de sua parceria com a plataforma Esportes da Sorte. A denúncia teria sido enviada ao Procurador da República, pedindo que a cantora seja investigada por propaganda ilícita e publicidade abusiva, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em outubro, o processo foi transferido para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, devido ao domicílio de Jojo, conforme a coluna. Segundo Fábia, a acusação agora será tratada como contravenção penal.

Fábia Oliveira revelou que, no dia 29 de outubro, a cantora foi intimada sobre uma audiência preliminar, possibilitando a abertura de um Inquérito Civil.

Leia mais:

Deolane e Gusttavo Lima viraram alvo de investigação em setembro

A Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, iniciou uma investigação de esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo a casa de apostas Esportes da Sorte e o jogo do bicho. Gusttavo Lima e Deolane Bezerra foram alvos da operação, divulgada em setembro.

O cantor teve a prisão preventiva decretada sob acusação de envolvimento em transações ilegais e lavagem de dinheiro. Posteriormente, a decisão foi revogada e ele não chegou a ser detido. Por outro lado, Deolane ficou detida no sistema prisional de Pernambuco por 20 dias e, depois, teve habeas corpus concedido.

