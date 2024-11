Bebê a bordo! Megan Fox revela que está grávida do primeiro filho com Machine Gun Kelly

Nesta segunda-feira, dia 11 novembro, a atriz norte americana Megan Fox, de 38 anos, revelou através de seu perfil oficial no Instagram que está grávida do primeiro filho com o cantor Machine Gun Kelly, 34.

ANÚNCIO

Na rede social, a estrela, conhecida por atuar em sucessos como ‘Garota Infernal’, ‘Subservience’ e ‘Transformers’, contou a novidade em uma foto onde aparece segurando a barriguinha, coberta por uma tinta preta, seguida por uma de um teste positivo de gravidez.

“Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”, escreveu Megan na legenda da publicação. Até o momento, o registro acumula 1,5 milhão de curtidas na rede social. Os comentários foram desativados.

Confira a seguir:

Leia também:

Gretchen dá resposta afiada após críticas sobre ‘não aceitar a velhice’: “Inveja”

“Agora nos resta orar” dispara Gil do Vigor após Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos

ANÚNCIO

Em 2022, Megan Fox sofreu um aborto espontâneo por volta da 10ª semana de gestação e expressou a dor do luto em seu livro de poesias intitulado ‘Pretty Boys are Dangerous’ [em português, ‘Meninos Bonitos são Perigosos’].

Ela e Machine Gun Kelly estão juntos desde 2020, entre idas e vindas. A atriz já é mãe de Noah, de 10 anos, Bodhi, de 9, e Journey, de 6, frutos de seu relacionamento com ex-marido, o ator e rapper norte-americano Brian Austin Green, de 51 anos.

Já Gun Kelly, é pai da jovem Casie Colson Baker, de 15 anos, com a ex Emma Cannon.