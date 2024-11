Viih Tube e Eliezer anunciam o nascimento de Ravi, segundo filho do casal

A influenciadora Viih Tube anunciou o nascimento de seu segundo filho, Ravi, na última segunda-feira (11). A notícia foi compartilhada com os fãs nas redes sociais nesta terça-feira (12). O pequeno veio ao mundo às 19h49, pesando 3,760 kg e medindo 49 cm. Este é o segundo filho do casal, que já são pais de Lua, com um ano e sete meses.

Durante a gestação, Viih Tube compartilhou muitos momentos com seus seguidores, incluindo o pedido de noivado oficial feito por Eliezer. O casal tornou pública a gravidez em abril, em uma participação no programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga, onde anunciaram que o bebê estava previsto para novembro. A expectativa e a alegria pelo novo membro da família foram temas constantes nas redes sociais da influenciadora.

Foto: Reprodução/ Instagram

Reflexões sobre a paternidade

Pouco antes da chegada de Ravi, Eliezer comentou sobre a responsabilidade de ser pai de um menino em uma entrevista. O empresário destacou o desafio de educá-lo para respeitar as mulheres e combater comportamentos machistas. Ele reconheceu que, apesar dos avanços, ainda há comportamentos enraizados que precisam ser transformados. Para ele, a criação de um menino envolve a responsabilidade de ser um exemplo positivo, promovendo valores de respeito e igualdade.

A declaração de Eliezer gerou repercussão, com muitos internautas elogiando sua reflexão sobre o papel do pai na educação dos filhos. Segundo ele, sua intenção é aprender e se educar constantemente para que Ravi cresça em um ambiente que valorize o respeito e a empatia.

A chegada de Ravi foi celebrada com mensagens de carinho e apoio dos fãs, que acompanham a trajetória de Viih Tube e Eliezer. A influenciadora, que sempre compartilha momentos especiais com seus seguidores, não escondeu a alegria pela família que está construindo ao lado do companheiro.