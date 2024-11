“Só falam m*rda”, diz Neymar após boatos de que Rafaella Santos, sua irmã, não esteve na festa de 1 ano de Mavie

Na última segunda-feira, dia 11 de novembro, o jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, se pronunciou após boatos de que sua irmã, Rafaella Santos, não esteve presente na festa de 1 ano de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi.

A pequena completou seu primeiro ano de vida em outubro e comemorou ao lado dos pais e alguns entes queridos em um resort na Arábia Saudita. Pouco mais de um mês depois, foi a vez da festa acontecer no Brasil.

A celebração, que teve como tema “Atelier de Arte da Mavie”, aconteceu na mansão do camisa 10 do Al-Hilal em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e contou com a presença de diversos amigos e familiares.

No Instagram, dois colunistas apontaram que Rafaella Santos não havia comparecido a festa da sobrinha. Um deles chegou a dizer que a influenciadora teria chegado ao local depois do parabéns.

O post chegou até Neymar, que se revoltou e disparou: “Só falam m*rda. Minha irmã esteve presente sim!”. Até o momento, Rafaella não se pronunciou.

Bruna Biancardi também não se manifestou sobre a polêmica. Porém, em seu perfil no Instagram, a influenciadora mostrou os presentes que a filha ganhou de aniversário e, entre eles, o que foi dado por Rafaella Santos: um conjunto de louças personalizadas.

“Esse aí também, lindo, que a tia Rafa deu. Olha isso. Lindo, lindo, lindo!”, disse Biancardi ao mostrar o presente de pertinho.