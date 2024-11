Esposa de Lucas Paquetá se manifesta após comentários polêmicos sobre visita à Salvador viralizarem: “Desculpa se eu ofendi”

Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, Duda Fournier, esposa do jogador da seleção brasileira Lucas Paquetá, usou seu perfil no Instagram para se manifestar após comentários polêmicos sobre Salvador.

ANÚNCIO

A influenciadora está na capital baiana porque o atleta está escalado para jogar contra o Uruguai, em uma partida pela seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que acontece nesta terça.

Mais cedo, nos stories, Duda contou que tirou suas joias para visitar o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, por medo de ser assaltada. O vídeo viralizou na web.

Leia também:

Ana Maria Braga revela ao vivo que já fez viagem de 16 horas por amor: ‘Valeu a pena’

Não vem aí! Jojo Todynho revela que não irá se candidatar à política em 2026

Após a repercussão, a esposa de Paquetá gravou uma sequência de stories explicando suas falas. Duda disse que o vídeo foi publicado no ‘close friends’, recurso do Instagram para publicar conteúdo para pessoas próximas, e que estava brincando com sua amiga.

ANÚNCIO

“Quando a gente chegou aqui, várias pessoas daqui me falaram que o lugar estava perigoso e a gente até brincou porque somos do Rio [de Janeiro] e é um lugar que também está muito perigoso”, disse.

“Ontem, quando a gente chegou, estávamos no carro do motorista e falamos todos os lugares que queríamos conhecer. Ele mesmo falou: ‘Vocês podem ir, mas tem que tirar esses brilhos’”, continuou.

“Hoje no café da manhã eu estava brincando com a minha amiga, tanto que tinham mais uns três vídeos que não foi interessante repostarem, e em um deles eu coloquei que a minha animação era de uma senhora idosa de 85 anos. Eu não sou essa pessoa de sair e ir para ponto turístico”.

Antes de encerrar, a influenciadora falou sobre o passeio. “Eu passeei, amei, tirei um monte de foto linda, conheci muita gente, fiquei toda hora falando que o sotaque era lindo... Desculpa se eu ofendi. Realmente não foi a minha intenção. Tanto que quando pessoas vão para o Rio [de Janeiro] eu também falo: ‘Cuidado, o Rio está perigoso’. Sempre falo isso. Tomo meus cuidados lá. Enfim, minha intenção nunca foi ofender alguém”, finalizou.