Ana Maria Braga revela ao vivo que já fez viagem de 16 horas por amor: ‘Valeu a pena’

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu o público ao revelar uma experiência incomum que viveu por amor.

Durante o programa Mais Você na última segunda-feira (18), ela contou ter viajado mais de 16 horas até Dubai, nos Emirados Árabes, apenas para encontrar um namorado. Apesar de não compartilhar todos os detalhes, o relato chamou a atenção pela espontaneidade e bom humor.

A revelação aconteceu enquanto Ana conversava com os convidados Anitta e Alok, que promoviam o single Looking for Love.

Ao ser questionada sobre a maior loucura que já fez por amor, ela inicialmente hesitou, mas acabou descrevendo a aventura. “Viajei 16 horas para ir, parei, dormi quatro horas, fiz tanãnã, voltei para o aeroporto e esperei o avião que vinha de volta”, relatou, provocando risos no estúdio.

Descontração no programa

A apresentadora evitou entrar em detalhes sobre a história, dizendo que preferia manter certos aspectos em sigilo. “A história do namorado eu não vou contar.

Foi uma loucura, não é para falar da loucura?”, brincou ela. Apesar disso, Ana destacou que a viagem valeu a pena, reforçando seu espírito decidido e aventureiro.

Ana Maria está atualmente em um relacionamento com Fabio Arruda, com quem está desde o início de 2022. A revelação de sua experiência passada deixou os fãs curiosos e também gerou comentários sobre a coragem e o romantismo da apresentadora.

Recentemente, Ana Maria também retomou a apresentação do Mais Você após um breve afastamento por Covid-19. Durante o programa, ela mencionou ter enfrentado sintomas leves, mas seguiu as orientações médicas de repouso.

Em sua volta, mostrou a energia de sempre e, com esse relato, reforçou a conexão genuína com seu público.