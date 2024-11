“Cheguei chegando”: Recuperada da Covid-19, Ana Maria Braga volta ao Mais Você com tatuagem à mostra

Após uma breve ausência devido à recuperação da Covid-19, Ana Maria Braga voltou ao comando do “Mais Você” nesta semana. Com um look moderno e despojado, a apresentadora chamou a atenção dos espectadores ao exibir uma tatuagem em destaque, comentada logo no início do programa por seu parceiro, Louro Mané. Com o estilo que une elegância e um toque de ousadia, Ana conquistou elogios e reacendeu a curiosidade sobre sua marca registrada.

ANÚNCIO

A apresentadora, que testou positivo para Covid-19 pela quinta vez, relatou que não apresentou sintomas graves durante a recuperação e se manteve em repouso em casa. Na retomada ao programa, demonstrou disposição e alegria, como sempre, além de sua habitual simpatia com o público e com os colegas de equipe.

LEIA TAMBÉM: Bebê viraliza ao se vestir como Ana Maria Braga em mêsversário temático

Com o retorno, Ana Maria optou por um visual que destacou sua personalidade autêntica. O look escolhido, além de exibir a tatuagem, simbolizou a força e a resiliência da apresentadora, que, ao longo dos anos, compartilhou suas batalhas e vitórias de saúde com os fãs. A escolha do figurino reflete a relação única que Ana tem com seu público, sempre fiel ao seu estilo e sem medo de inovar.

Louro Mané, companheiro inseparável da apresentadora, também contribuiu para a leveza do momento, brincando sobre a escolha do look de Ana e destacando a tatuagem. A interação entre os dois adicionou uma dose de humor e espontaneidade, características que o público adora no programa matinal.

A volta de Ana Maria Braga ao “Mais Você” foi muito celebrada nas redes sociais, onde seus seguidores não economizaram palavras de apoio e elogios. Muitos expressaram felicidade pelo retorno da apresentadora e comentaram o estilo inusitado que exibiu, reforçando a admiração por sua autenticidade.