Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 pela quinta vez, mas tranquiliza fãs: “Estou bem”

Nesta quarta-feira, dia 06 de novembro, a apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, usou seu perfil no Instagram para contar a seus seguidores que foi diagnosticada com Covid-19 e por isso terá que se ausentar do ‘Mais Você’.

“Eu estou com essa voz meio sexy desde ontem. Aí eu liguei para a minha médica, e ela falou: ‘Olha, eu vou te dar um remédio, deve ser uma virose qualquer, mas passa na farmácia e compra aqueles exames, aqueles que a gente fez na época do Covid, só para desencargo’. Aí eu fiz”, disse Ana.

“Estou ótima, estou bem. Além da voz, não estou sentindo nada. Mas deu positivo. Existem regras na Globo que dizem que, se você está com Covid, apesar de esse vírus estar mudando de cara e de fantasia toda semana, pelo jeito, não é permitida a minha presença por motivos óbvios”, continuou.

“Não é mais um problema sério de saúde, mas ainda requer cuidados. Estou bem, vou ficar bem, vou ficar assistindo o programa. A Talita e o Fabrício vão fazer o programa e eu vou ficar torcendo”.

“A gente vai conversando por aqui. Quem sabe não vou cozinhar por aqui? Não tem o que fazer mesmo. Mas estou morrendo de saudade. Super beijo. Até já!”, finalizou a apresentadora.

Essa é a quinta vez que Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19. Da última vez, em agosto, ela contou que os sintomas estavam fracos por causa da vacina.

Nos comentários, a apresentadora do ‘Mais Você’ recebeu diversas mensagens de carinho. “Já já você fica boa e volta com tudo para as nossas manhãs!” escreveu uma pessoa. “Se cuida, iluminada. Melhoras! Volta logo!” comentou a segunda.

“Ana, melhoras para você. Volte logo para animar as nossas manhãs. Saúde sempre!” declarou a terceira. “Melhoras, Namaria. Que Deus continue te abençoando e protegendo sempre. Forte abraço!” acrescentou mais uma pessoa.