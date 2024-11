Sabrina Sato perde bebê na 11ª semana de gestação e recebe apoio dos fãs

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (6) após passar por um momento delicado em sua segunda gravidez. A informação, divulgada por sua assessoria de imprensa, revelou que a artista perdeu o bebê na 11ª semana de gestação. Ela e o noivo, o ator Nicolas Prattes, aguardavam a chegada do primeiro filho juntos.

ANÚNCIO

Em outubro, os dois haviam anunciado a gravidez, recebida com entusiasmo pelos fãs e pela mídia. O casal, que começou o relacionamento em fevereiro de 2024, mostrava-se animado com a notícia. No entanto, na última segunda-feira (5), Sabrina deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, devido à interrupção inesperada do desenvolvimento da gestação.

LEIA TAMBÉM: A pequena Zoe está ‘meio perdida’ com a gravidez de Sabrina Sato

Recuperação e apoio

Segundo o boletim médico, a apresentadora foi atendida pela equipe do hospital em decorrência da chamada “não evolução da gestação”, condição que resultou na perda do bebê. Após o atendimento necessário, Sabrina teve alta na manhã de quarta-feira, recebendo o apoio da família e de amigos próximos. Até o momento, ela não se pronunciou publicamente sobre o ocorrido.

LEIA TAMBÉM: Divórcio, novo relacionamento e gravidez: entenda a situação de Duda Nagle e Sabrina Sato após o término

A notícia gerou grande comoção nas redes sociais, com diversas mensagens de apoio e solidariedade de fãs e personalidades. Sabrina, que é mãe de uma menina de cinco anos fruto de um relacionamento anterior, compartilhou recentemente com seus seguidores a emoção de estar novamente grávida. A perda foi um golpe para ela e o noivo, mas ambos seguem contando com a rede de apoio para enfrentar o momento.

Além de sua trajetória na televisão, Sabrina é muito querida pelo público por sua autenticidade e carisma. Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos na TV e nas redes sociais, onde mantém um contato próximo com seus seguidores. Ela e Prattes, ator conhecido por suas atuações em novelas, têm mantido um relacionamento discreto e longe dos holofotes.