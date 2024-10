A pequena Zoe está ‘meio perdida’ com a gravidez de Sabrina Sato

A filha da apresentadora com o ator Duda Nagle está "meio perdida" com a chegada de um novo bêbe

A segunda gravidez de Sabrina Sato, aos 43 anos, não pegou apenas os fãs da apresentadora de surpresa, Zoe, sua filha com o ator Duda Nagle, também ficou “meio perdida” ao descobrir que agora não será filha única.

O que a pequena Zoe achou da gravidez de Sabrina Sato

Segundo o pai, o ator Duda Nagle, Zoe ficou um pouco desorientada com a novidade, mas também muito feliz em saber que vem uma nova criança para a família. O da jornalista Leda Nagle disse ainda que ela perguntou se a mãe já chegaria de uma viagem para Niterói com o bebê no colo.

“Ela está muito feliz e ainda meio perdida. A Sabrina viajou a trabalho para Niterói e a Zoe perguntou se ela já voltaria com o irmãozinho. Ela está muito empolgada com a chegada do irmão ou irmã”, contou o famoso.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Casal está a espera do seu primeiro filho (Reprodução/Instagram)

Quem é o pai do segundo filho de Sabrina Sato?

A apresentadora do GNT está grávida do ator Nicolas Prattes,de 27 anos, que é seu noivo desde setembro. O casal está junto desde fevereiro de 2024, mas antes do romance Sabrina foi casada com o também ator Duda Nagle, 41.

“Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, comunicou as celebridades.