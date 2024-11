Brunna Gonçalves e Ludmilla grávidas: Sonho e possível chegada de gêmeos

Grávida do seu primeiro bebê com a cantora Ludmilla, Brunna Gonçalves revelou que a decisão de que ela iria gestar a criança veio logo após o casamento, em 2019. A ex-BBB garantiu que sempre sonhou em viver as mudanças corporais e sensações durante nove meses e que toda família está ansiosa pela chegada dela ou dele.

“É o nosso maior sonho e eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil”, disse a musa da Beija-Flor ao ser entrevistada pelo jornal Extra.

Ludmilla e Brunna Gonçalves Casal anunciou a gravidez do primeiro bebê durante um show em São Paulo (Instagram/Reprodução)

O bebê de Ludmilla e Brunna é mimado pelas avós

O primeiro bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves ainda não nasceu, mas já está sendo mimado pelas avós. Segundo a bailarina, sua mãe, Mirian, e sua sogra, Silvana Oliveira, estão ansiosas para a chegada do neto ou neta: “Sempre que ela me vê, coloca a mão na minha barriga”, disse a famosa.

Brunna contou ainda que a mãe de Ludmilla já comprou algumas roupas de bebê do Flamengo, sugerindo que a criança vai torcer para o time: “A minha sogra já comprou roupinha, meus amigos também. Já estão até botando o bebê para ser flamenguista porque ganhei conjuntinhos do Flamengo, um masculino e um feminino”.

Brunna Gonçalves está grávida de gêmeos?

Não há uma confirmação para essa pergunta, mas durante a entrevista ao jornal Extra, a esposa de Ludmilla deixou a dúvida no ar e revelou um sonho de sua sogra: “Tem essa probabilidade. A minha sogra falou que sonhou que era uma menina e um menino. Ela bate o pé falando que vai ser assim”.