Brunna Gonçalves fala sobre mudanças no corpo após descoberta da gravidez: “Meu peito está gigantesco”

Na manhã desta quinta-feira, dia 14 de novembro, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, de 32 anos, revelou em seu perfil no Instagram as mudanças que têm percebido no corpo após a descoberta da gravidez.

Ela espera o primeiro filho com a cantora e compositora Ludmilla, 29, e a novidade foi revelada pelo casal durante o show da turnê Numanice 3, que aconteceu no sábado (09), em São Paulo.

Nos stories, Brunna falou que, até o momento, seus seios e glúteos tiveram um aumento significativo. “Quando eu coloquei caixinha de perguntas, tinha uma lá de uma menina querendo saber o que mudou no meu corpo até agora. E, com toda certeza do mundo, olha isso aqui, gente. O tamanho dessa teta”, disse a esposa de Ludmilla.

“Com certeza peito, meu peito está gigantesco. E bunda! Gente, a minha bunda está muito grande, Jesus! Toda vez que eu passo no espelho, eu olho [minha bunda] e falo: ‘Jesus, que bunda é essa senhor?’. Enfim, só essas duas coisas mesmo que eu senti muita diferença”, continuou.

Na sequência, a ex-BBB comentou sobre suas roupas. “Minhas roupas ainda estão cabendo. Umas ou outras que estão começando a apertar na parte da bunda, tipo short, porque minhas roupas eram todas pequenininhas, né, gente? PP, muito pequenas”, declarou.

“Então já está começando a ficar apertado. Tipo esse body aqui é P, está cabendo, mas tem outras que estão começando a ficar apertadas aqui na cintura, na bunda. Com certeza até mês que vem, meu amor, já não cabe mais em mim não, viu?”, concluiu.