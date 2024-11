Brunna Gonçalves revela que Beyoncé foi uma das primeiras pessoas a saber de sua gravidez: “Ficou toda feliz”

Na última terça-feira, dia 12 de novembro, Brunna Gonçalves, de 32 anos, revelou através de seu perfil no Instagram que a cantora e compositora americana Beyoncé, 43, foi uma das primeiras pessoas a saber de sua gravidez.

A ex-BBB está grávida do primeiro filho com a cantora Ludmilla, 29, e a novidade foi revelada pelo casal durante o show da turnê Numanice 3, que aconteceu no sábado (09), em São Paulo.

No Instagram, Brunna abriu uma caixinha de perguntas e um fã brincou que Beyoncé é quem deveria anunciar o sexo do bebê. “Já pensou, gente? Seria um sonho para mim!” respondeu a esposa de Ludmilla.

Em seguida, a ex-BBB contou então que a americana foi uma das primeiras pessoas a saber sobre a gestação. “Inclusive, vou contar uma curiosidade para vocês, Ludmilla que não me mate... A Beyoncé simplesmente foi uma das primeiras pessoas de fora a ficar sabendo que eu estava grávida”, começou.

Brunna disse que Ludmilla contou a novidade para a estrela internacional durante o evento da SirDavis, marca de whisky da cantora, em setembro. “Ludmilla estava lá em Paris, na festa dela, elas se cumprimentaram e ela perguntou por mim. ‘E a sua esposa, cadê ela? Por que ela não veio?’. E aí a Ludmilla falou: ‘Ah, ela não veio porque teve que ficar no Brasil. Ela está grávida!”, detalhou.

“A Beyoncé ficou toda feliz, falou um monte de coisas lindas, abençoou o nosso baby. E é isso, gente, uma curiosidade da gestação para vocês. Nosso baby foi abençoado pela Beyoncé”, finalizou Brunna Gonçalves.