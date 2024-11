“Numababy a caminho”: Ludmilla e Bruna Gonçalves estão grávidas do primeiro filho

Casadas desde 2019, a cantora Ludmilla e sua mulher, a dançarina Bruna Gonçalves, anunciaram neste sábado, durante o show da turnê ‘Numanice 3′, em São Paulo, que estão esperando o primeiro filho do casal.

O anúncio foi feito também pelo Instagram, onde Lud aparece pintando uma tela enquanto Brunna dança no quintal. A pintura, um semi-círculo, ganha forma e se transforma no desenho de um bebê.

A assessoria da cantora fez uma brincadeira sobre o nome do futuro bebê do casal: “Numababy a caminho.”

Ludmilla e Brunna se conheceram quando a dançarina fez teste para participar do grupo que se apresenta com a cantora. Brunna também é influenciadora digital e debutou na televisão em 2022 com sua participação no Big Brother Brasil.

Embora tenha pegado os fãs de calças curtas, o casal já havia falado durante uma entrevista ao Fantástico que planejava ter um filho em 2024. Para a gravidez, Ludmilla e Bruna optaram pelo procedimento de fertilização in vitro, que foi realizada nos Estados Unidos.