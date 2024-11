“Não aguento”: Ana Hickmann desabafa sobre contato constante com ex-marido

Em uma live comemorativa pelos 2 milhões de seguidores no YouTube, a apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma situação delicada envolvendo o ex-marido, Alexandre Correa. Conforme noticiado pelo Portal Leo Dias, durante a interação com seus seguidores, Ana surpreendeu ao responder sobre as dificuldades que ainda enfrenta após o término do relacionamento. A conversa, que começou em tom leve, ganhou desdobramentos mais profundos quando uma internauta questionou se o ex-marido havia cessado o contato, mencionando uma experiência própria de 10 anos para resolver pendências com o ex.

Ao ouvir o relato da seguidora, Ana reagiu com surpresa e um toque de humor, dizendo: “Deus que me perdoe! Não parou de me perturbar, não vejo a hora. Mas 10 anos, gente? Haja saúde para isso!” A sinceridade do comentário gerou identificação e risos entre os espectadores, mas também revelou o cansaço que a apresentadora sente ao lidar com a persistência do ex-marido.

Impacto da separação e força para continuar

Ana e Alexandre se divorciaram em 2023, encerrando uma união de 25 anos que resultou no nascimento de Alezinho, filho do casal, hoje com 10 anos. O fim do relacionamento foi marcado por dificuldades, incluindo um boletim de ocorrência registrado pela apresentadora contra o ex-companheiro por agressão. Desde então, Ana lida com as consequências do divórcio, que, ao que tudo indica, ainda traz desafios diários.

Apesar das dificuldades, Ana reforçou que enfrenta tudo com determinação pelo bem do filho. Ela brincou sobre a situação, dizendo que faria qualquer coisa por Alezinho, mas considerou “10 anos” um tempo exagerado para continuar lidando com problemas vindos do relacionamento anterior. “Eu vou até o inferno pelos meus filhos, mas 10 anos? Não aguento!”, completou ela, arrancando mais risadas do público.