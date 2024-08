Impasse no divórcio: Ana Hickmann recusa proposta de Alexandre Correa

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa vive um impasse. A apresentadora não aceitou uma proposta financeira feita pelo ex-marido no primeiro encontro virtual após a separação decorrente das denúncias de agressões e violência doméstica protocoladas pela famosa.

Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o empresário não quer abrir mão da fortuna e a apresentadora também não quer ceder. No passado, Alexandre chegou a dizer que aceitaria um acordo onde ele ficaria com 30% e Ana com 70% dos bens conquistados em conjunto.

A proposta chegou a ser recusada pela apresentadora, que acusa o empresário de aplicar golpes financeiros e de falsificar assinaturas.

Ana Hickmann não será cobrada por dívida de R$ 1,7 milhão

No mês de julho, após uma perícia feita pelo Instituto de Criminalística de São Paulo apontar que as assinaturas em diversos contratos e documentos eram falsas, a Justiça suspendeu a cobrança da dívida de R$ 1,7 milhão da apresentadora do ‘Hoje em Dia’ (Record).

O Tribunal de Justiça de São Paulo alegou que o processo movido por uma empresa financeira de Tatuí (SP) estava suspenso já que as assinaturas “não partiram do punho” da modelo, que na época era casada com o empresário Alexandre Correa.

Na época, Ana Laura Correa Rodrigues, juíza responsável pelo caso, apontou que existia um “grave risco na continuidade da execução” do processo movido pela financeira, contra uma empresa do ex-casal: “Não há indícios de insolvência dos executados ou manobras para ocultação de patrimônio”.

De acordo com o G1, a financeira cobra R$ 1,7 milhão por um empréstimo de R$ 1,5 milhão e pede o confisco da mansão de Ana Hickmann.

O empresário Alexandre Correa tentou tirar a própria vida

Num desabafo nas redes sociais, o ex-marido de Ana Hickmann revelou que tentou tirar a própria vida, mas mudou de ideia por causa de Alezinho, seu filho com a noiva de Edu Guedes.

“Filho, por alguma razão, Deus não me permitiu tirar a minha própria vida. A única explicação que consigo imaginar é o prazer indescritível de te ver crescer forte e saudável”, disse Alexandre, na publicação, onde falou também que Alezinho é a “razão de ser de tudo” em sua vida.