“Minha pedra preciosa”: Felipe Araújo emociona Patricia Poeta ao falar sobre a relação com sua avó

No programa Encontro desta sexta-feira, 8 de novembro, o cantor Felipe Araújo emocionou o público ao compartilhar histórias de sua relação especial com a avó, a quem ele considera uma verdadeira “pedra preciosa” em sua vida. Durante o programa matinal da TV Globo, conduzido por Patrícia Poeta, a homenagem trouxe à tona momentos de carinho e lembranças que destacam o papel fundamental da avó na trajetória pessoal e profissional do artista.

ANÚNCIO

No palco, Felipe relembrou momentos de sua infância e o apoio incondicional que sempre recebeu de sua avó, especialmente nos desafios de sua carreira. Ele enfatizou o quanto essa relação é significativa e como os valores transmitidos por ela o moldaram. A declaração de Felipe tocou os espectadores, que também expressaram carinho e admiração pela avó do cantor nas redes sociais.

Homenagem e interação nas redes sociais

Nas redes, os internautas reagiram ao momento emocionante, especialmente na plataforma X, onde o perfil oficial da TV Globo publicou uma mensagem sobre a participação de Felipe e a homenagem à sua avó. Nos comentários, os seguidores elogiaram o cantor pela sensibilidade e o respeito demonstrado pela figura materna. Uma usuária destacou: “Que lindo ver essa relação de amor e gratidão! Avós são tudo!”, enquanto outra mencionou: “O coração até aquece vendo o carinho do Felipe pela avó. Que exemplo!”

A presença de Felipe Araújo no Encontro trouxe uma leveza ao programa, proporcionando uma manhã marcada por afeto e reflexões sobre as influências familiares na vida dos artistas. Para muitos, a história dele serviu como lembrança da importância das figuras familiares que apoiam e incentivam mesmo diante das dificuldades.