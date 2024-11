O único carro da família de Deolane Bezerra foi roubado em São Paulo

A influenciadora digital Deolane Bezerra disse aos fãs que o carro da mãe, Solange Bezerra, foi furtado na noite da última quinta-feira, 7 de novembro, no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Segundo a advogada e ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ (Record), agora a família está sem nenhum veículo para se locomover pela capital paulista, já que os demais carros foram apreendidos pela polícia.

Deolane Bezerra foi presa em investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Em setembro de 2024, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa numa operação da Polícia Civil de Pernambuco, chamada Integration, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) quando os agentes atuavam no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo o G1, as investigações começaram em abril de 2023 e, além da prisão de Deolane, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Deolane e Solange Bezerra. (Mariana Lienemann/Reprodução / Instagram)

O que Deolane conversou com a mãe após sair da prisão em setembro

Ao sair da cadeia, em virtude de um habeas corpus cedido a um dos investigados da ‘Operação Integration’, Deolane Bezerra reencontrou a mãe, Solange Bezerra, também investigada pela polícia e aproveitou para se declarar em suas redes socais.

“A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora sem a senhora nunca! Obrigada por tudo minha super mãe!. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. “Salmos 40″. Obrigada Deus, eu sempre confiei em Ti”, escreveu a influenciadora digital no Instagram.

Num vídeo publicado na mesma rede social, Deolane disse que conversou com a mãe sobre o retorno à cadeia: “Tô aqui com mamis contando as aventuras da cadeia [risos]. Eu estava presa, meu Deus do céu. É tanta coisa pra contar, tanta coisa”.