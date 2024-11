Bruno Mars faz tatuagem de Cristo Redentor em passagem pelo Brasil

Após passar mais de 30 dias no Brasil, Bruno Mars, cantor conhecido mundialmente, surpreendeu fãs ao registrar momentos marcantes de sua estadia, incluindo uma nova tatuagem com a imagem do Cristo Redentor. De acordo com a Revista Quem, para realizar o trabalho, o cantor escolheu o tatuador brasileiro Cadu Underdog, que revelou alguns detalhes sobre o encontro e sobre a experiência de tatuar uma figura tão emblemática para Mars.

O cantor, de 39 anos, divulgou um vídeo em suas redes sociais onde mostra o momento especial. Cadu, responsável pela tatuagem, compartilhou com os seguidores o decalque da imagem e mencionou que Mars autografou o desenho, deixando uma mensagem dedicada à família do artista.

Encontro especial e acolhedor

Cadu relatou que o cantor foi surpreendentemente acessível, aproveitando o tempo no estúdio para trocar ideias e experimentar o chimarrão. Ele destacou a simplicidade e o carisma de Mars, que fez questão de convidá-lo e sua esposa para uma reunião no hotel onde estava hospedado. “Ficamos lá até tarde, só com a galera da equipe dele, tomando uma”, comentou o tatuador, revelando o clima descontraído do encontro.

Apesar da experiência única, Cadu explicou que há restrições em relação ao que pode ser compartilhado publicamente, pois um contrato impede que ele divulgue detalhes específicos sem autorização prévia da equipe do cantor. No entanto, ele afirmou que, assim que for permitido, trará mais registros e fotos desse momento.

O tatuador ressaltou ainda o quanto foi significativo ver Mars como alguém próximo e amigável, desmistificando a imagem de um artista inatingível. “Foi uma experiência incrível e, em breve, poderei compartilhar mais com vocês”, concluiu Cadu, ressaltando que o encontro foi mais do que uma sessão de tatuagem, mas sim uma experiência pessoal e profissional enriquecedora.