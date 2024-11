Bruno Mars em BH: cantor é visto experimentando feijão tropeiro e torresmo em bar mineiro

O cantor Bruno Mars já está em Belo Horizonte para sua apresentação na próxima terça-feira (5) e, antes do show, decidiu aproveitar um pouco da vida noturna local. Na noite de sábado (2), o artista foi visto em um famoso bar Tizé no bairro de Lourdes, região nobre e tradicional da capital mineira. A presença do astro americano chamou a atenção de fãs e clientes do bar, que se surpreenderam com a simpatia do cantor.

Acompanhado de sua equipe, Bruno se sentou em uma área mais reservada do estabelecimento, mas ainda assim interagiu com as pessoas ao seu redor. Em seu pedido, ele optou por pratos típicos de Minas Gerais, mostrando interesse pela gastronomia local. O cantor saboreou torresmo, feijão tropeiro, queijo coalho com melaço de limão e cerveja, em uma refeição que agradou tanto ao artista quanto aos fãs que assistiram ao momento de longe.

Encontro com a cultura mineira

Segundo o gerente do bar, Bernardino de Sá, que atendeu Bruno e sua equipe, a chegada do artista foi inesperada. Bernardino, que já atendeu outras personalidades, disse que Bruno foi o cliente mais famoso que já passou pelo estabelecimento. A banda e o irmão do cantor chegaram primeiro, o que despertou a curiosidade dos presentes. Pouco depois, o próprio Bruno Mars apareceu, confirmando a presença do famoso músico internacional em terras mineiras.

Veja o vídeo:

Durante o tempo que esteve no local, o cantor manteve sua simpatia característica. Sempre educado, ele acenou para o público quando foi ao banheiro e na saída, sem gerar tumulto. Segundo uma cliente que estava próxima à mesa de Bruno, os fãs respeitaram o espaço do artista, evitando pedidos de fotos e permitindo que ele desfrutasse da noite com tranquilidade.