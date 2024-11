O Fusca do ator Leandro Lima foi encontrado! Confira como ele realmente está

O Fusca, de 1974, do ator Leandro Lima foi encontrado praticamente intacto pela polícia de São Paulo, que ainda procura pelo bandido. Na quarta-feira, 6 de novembro, a celebridade das novelas da TV Globo usou o Instagram para pedir ajuda para encontrar o carro que foi roubado no bairro da Lapa, zona oeste da capital paulista.

Quando a polícia encontrou o carro roubado do ator Leandro Lima?

A polícia de São Paulo encontrou o Fusca roubado nesta quinta-feira, 7 de novembro, segundo o site G1. Pelo Instagram, o ator Leandro Lima agradeceu aos fãs e disse que estava indo ao encontro do seu “diamante”, apelido dado ao veículo.

Em seguida, o ator que fez parte do elenco da novela ‘Terra e Paixão’ (TV Globo) divulgou que seu Fusca estava intacto: “Inteirinho”, disse o famoso, que alegou ainda que os bandidos trocaram a placa para não serem rastreados pela polícia.

Fusca 1974 Carro do ator Leandro Lima foi roubado no bairro da Lapa, em São Paulo (Instagram/Reprodução)

Fusca do ator Leandro Lima precisa passar por pequenos reparos

Além da troca da placa por uma falsa, o ator disse que o carro precisa passar por um pequeno reparo na porta, já que é preciso consertar o miolo: “Isso é mínimo”, declarou a celebridade que ficou conhecida por interpretar o peão Levi na novela ‘Pantanal’ (TV Globo).

O pedido de ajuda de Leandro Lima para encontrar o carro

Pelas redes sociais, o ator Leandro Lima, que também fez parte do elenco da novela ‘Caras & Bocas’ (2009), pediu para que os fãs o ajudassem a encontrar o bem material: “Deixei ele trancado, mas quando voltei não estava mais. Se alguém tiver alguma informação, eu agradeço muito. Vou deixar a foto com a placa. Eu adoro meu diamante”.

O carro roubado de Leandro Lima era uma relíquia

Diferente do que muitos fãs possam imaginar, o carro do ator Leandro Lima não era um dos novos modelos, mas era uma relíquia do setor automotivo amado por muitos brasileiros: um Fusca de 1974.

Pelo Instagram, o ator que fez parte do elenco da novela ‘Terra e Paixão’ (2023), da TV Globo, contou que tinha acabado de reformar o veículo e que tinha um grande carinho por ele.