Último ‘Roberto Carlos Especial’: Famosos no palco, banimentos e troca de diretor

Os preparativos para o último ‘Roberto Carlos Especial’ na TV Globo começaram com duas atrizes do horário nobre convidadas, o afastamento de personalidades da internet e outras surpresas que envolvem as gravações fora do Rio de Janeiro.

Duas atrizes da novela das nove cantam ao lado de Roberto Carlos

O último ‘Roberto Carlos Especial’ de Natal terá as atrizes Sophie Charlotte e Dira Paes cantando ao lado do rei da música brasileira. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, as duas atrizes das novelas das nove começam a ensaiar na próxima semana, antes da gravação oficial marcada para o dia 27 de novembro.

Renascer Após personagem na novela das nove, Sophie Charlotte vai cantar no 'Roberto Carlos Especial' de 2024 (Fábio Rocha/TV Globo)

Influenciadores não terão chance no ‘Roberto Carlos Especial’ de 2024

Segundo o jornalista Matheus Baldi, do programa ‘Melhor da Tarde’ (Band), Roberto Carlos pediu que o banimento de influenciadores digitais protagonizando suas músicas no palco. O artista teria até montado uma lista com as personalidades convidadas para o seu último especial de fim de ano na TV Globo e Wanderléa, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Chitãozinho & Xororó são alguns dos nomes chamados.

‘Roberto Carlos Especial’ será gravado em São Paulo

O show de Roberto Carlos para o fim de ano da TV Globo não será gravado no Rio. Desta vez, o artista viaja para São Paulo e sobe ao palco que será montado no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista, no próximo dia 27. Além do especial de Natal, Roberto promete gravar um clipe inédito de uma nova música feita com Andrea Bocelli, em maio deste ano.

Boninho encerra sua carreira na TV Globo com o ‘Roberto Carlos Especial’

Boninho está deixando a TV Globo e será substituído por Rodrigo Dourado na direção do ‘BBB’ e do ‘Estrela da Casa’. Mas, antes de deixar o canal, o ‘big boss’ tem um último trabalho para comandar: o ‘Roberto Carlos Especial’.

Depois disso, também se encerra a fase de transição nos bastidores da TV Globo e Rodrigo Dourado assume a direção do ‘BBB’, programa onde ele já estava como diretor artístico. Ele também se torna o novo diretor de Gênero Reality.