‘Chaves’ no SBT: Descubra a data e o horário da famosa série mexicana

A série mexicana ‘Chaves’ está de volta na grade de programação do SBT a partir de 18 novembro, mudando o horário da novela escrita por Iris Abravanel. O programa de grande sucesso no país também ganha um novo horário, sendo exibido às 18h30.

Qual é o novo horário da novela ‘A Caverna Encantada’ no SBT

Por causa da entrada de ‘Chaves’ na programação do SBT, a novela infantil ‘A Caverna Encantada’, escrita por Iris Abravanel, também terá um novo horário. A partir de 18 de novembro, a trama passa a entrar no ar às 19h45.

‘Chaves’ também mexe com o horário de outros programas do SBT

A chegada da série mexicana ‘Chaves’ mexeu também com o horário de outros programas noturnos do SBT, como o jornal ‘SBT Brasil’, que começa às 20h45 e o ‘Programa do Ratinho’, previsto para entrar no ar às 21h45.

Na sequência, vem a linha de shows, com o ‘Arena SBT’ (às segundas), Cine Espetacular (às terças), A Praça é Nossa (às quintas) e É Tudo Nosso! (às sextas). Por fim, o ‘The Noite com Danilo Gentili’, ‘Operação Mesquita’ e o ‘SBT Podnight’ também mudam o horário e você pode conferir mais abaixo.

O fim do bloqueio de ‘Chaves’ no SBT

A série infantil ‘Chaves’ ficou quatro anos fora da programação do SBT, quando os herdeiros do criador de ‘Chaves’, o ator Roberto Gómez Bolaños, criaram um bloqueio proibindo a exibição no país. Mas a emissora fez um novo contrato com a Televisa, detentora dos direitos, para reexibir as histórias desse querido personagem na TV aberta e também no streaming, o +SBT.

Confira a programação do SBT a partir de 18 de novembro