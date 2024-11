‘Som Brasil’ volta à Globo: Descubra data e qual famoso sobe ao palco

Foi revelado que o ‘Som Brasil’ volta à Globo no dia 13 de novembro e homenageia o cantor Djavan. Sob o comando de Pedro Bial, o programa faz uma linha do tempo da carreira e dos hits que marcam gerações, além de uma entrevista reveladora e emocionante.

Como foi revelado pela coluna Play, do jornal O Globo, a entrevista foi tão profunda que o artista chegou a lembrar de sua adolescência, quando foi pela primeira vez a uma casa de shows: “Aos 13 anos tive a sorte de ser apresentado a uma discoteca onde descobri a música francesa e o flamenco”.

Som Brasil Pedro Bial e Djavan nos bastidores do programa musical da TV Globo (Beatriz Damy/TV Globo)

Djavan garantiu a Pedro Bial que a tal visita foi uma bênção em sua vida e que sua música reflete neste momento até hoje: “Minha música, até hoje, obedece a esse foco, à diversidade”, disse o artista.

Djavan faz um grande show na volta do ‘Som Brasil’ à TV Globo

No dia 13 de novembro, o cantor Djavan fará um grande show no retorno do ‘Som Brasil’ na programação da TV Globo. O artista sobe ao palco e canta os hits ‘Oceano’, ‘Se’, ‘Te Devoro’, ‘Azul’, ‘Samurai’ e ‘Pétala’.