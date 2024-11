“Motel Destino”: produção brasileira estreada em Cannes é exibida gratuitamente no MIS, em SP

Em 5 de novembro, às 19h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promoverá uma nova edição do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com o apoio da Pandora Filmes, será exibido o filme “Motel Destino”, dirigido pelo cineasta cearense Karim Ainouz e apresentado no Festival de Cannes deste ano, onde disputou o prêmio principal.

ANÚNCIO

Após a sessão, haverá um debate com a psicanalista e psicóloga Maria Luiza Ghirardi, além do convidado especial do jornal Folha de S.Paulo, Leonardo Sanchez. A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados na bilheteria do MIS uma hora antes do evento.

O filme acompanha Heraldo (Iago Xavier), um jovem de origem humilde que chega ao Motel Destino, mudando drasticamente a vida de seus habitantes. O motel, gerido por Elias (Fábio Assunção) e sua esposa Dayana (Nataly Rocha), se torna o cenário onde histórias da realidade brasileira se entrelaçam. Heraldo, que é um foragido de uma gangue, instiga a curiosidade de Dayana, iniciando uma complexa dinâmica de poder e desejo entre os dois.

“‘Motel Destino’ retrata a ambivalência típica da cultura brasileira”, afirma Luciana Saddi, coordenadora do Programa de Cinema e Psicanálise da Diretoria de Cultura e Comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP) e mediadora do debate. “De um lado, a opressão patriarcal e o crime organizado; de outro, a liberdade sexual, as belezas do mar e da praia. Ambiguidade revelada nas cores do filme, que oscilam entre a clausura neon e os azuis abertos e amplos do céu e do mar.”

Leia mais:

“Triângulos amorosos são fonte de inspiração para inúmeras tramas”, continua Saddi. “O complexo de Édipo está no seio das triangulações amorosas. “Motel Destino” expressa a ruptura com a opressão patriarcal que sustenta a pobreza e o crime. Questiona as relações de submissão presididas pelo machismo e, principalmente, por meio do sexo, promove transgressão à ordem e ao poder instituídos.”

Filme "Motel Destino" (Reprodução)

Serviço | Ciclo de Cinema e Psicanálise – “Motel Destino”

Data: 05.11, às 19h

ANÚNCIO

Local: Auditório MIS (172 lugares)

Avenida Europa, 158 - Jd. Europa - São Paulo

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria do MIS)

Classificação: 18 anos