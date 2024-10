Cinema gratuito em SP: saiba como assistir a estreia de “Quando as Cigarras Cantam”

O curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam”, thriller psicológico dirigido por Renata Borges, será lançado nesta sexta-feira (1), às 20h, no Teatro Fábrica Das Artes, em Americana (SP). Com entrada gratuita, os ingressos deverão ser retirados na bilheteria 30 minutos antes.

Com 15 minutos de duração e uma narrativa não linear, o filme aborda temas como a fragilidade da identidade feminina e os efeitos de relações tóxicas. Composto por sete minicontos, são explorados os padrões de comportamento e questões relacionadas ao sistema patriarcal e à violência contra a mulher.

A diretora afirma que “Quando as Cigarras Cantam” visa discutir as consequências da fragmentação da identidade feminina e as diferentes formas de violência, conforme descrito na Lei Maria da Penha.

“A ideia para o curta surgiu durante minha passagem pela Procuradoria da Mulher de Americana e formação pela PLP (Promotoras Legais Populares).. Os relatos de várias mulheres, de diferentes origens e classes sociais, trouxeram à tona uma autopercepção sobre o enfraquecimento da identidade feminina e as relações abusivas que eu mesma já havia vivenciado”, diz Renata.

Sobre a produção

A produção do curta “Quando as Cigarras Cantam” levou três meses e foi filmada em três locais diferentes em Americana: o Teatro Fábrica Das Artes, uma chácara na Praia dos Namorados e o restaurante Os Visitantes Hamburgueria. O elenco é composto por Kamila Lopes, Fafá Gianfratti e Lucas Vezzani.

O curta se destaca não só pela narrativa impactante, mas também pela direção de arte e fotografia, que foram inspiradas em obras como a lenda japonesa “Akai Ito”, o livro “O Quarto 19″ de Doris Lessing e a pintura “Judite Decapitando Holofernes” de Artemisia Gentileschi.

Após sua estreia, o filme será exibido em quatro sessões em locais como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a Biblioteca Municipal de Americana. Também estará disponível no YouTube e será inscrito em festivais de cinema.

Após a exibição, ocorrerá um debate sobre os temas “Mulheres na Direção” e “Identidade Feminina”, com a participação do público presente. A realização do curta foi possível graças aos recursos da Lei Paulo Gustavo, obtidos por meio de edital da Prefeitura de Americana.

Serviço | Lançamento do curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam”

Dia: 1º de novembro (sexta-feira)

Horário: 20 horas

Local: Teatro Fábrica das Artes, rua Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder, em Americana (SP).

Entrada gratuita: os ingressos serão retirados na bilheteria do teatro no dia 01/11, a partir das 19h30, sendo sujeito a disponibilidade de lugares.