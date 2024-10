Monsters of Rock 2025: festival divulga data e valores dos ingressos; confira

O Monsters of Rock estará de volta em 2025, trazendo diversos astros do gênero com apresentações envolventes e de uma atmosfera única. O evento divulgou quinta-feira (31) as atrações principais, além dos ingressos e setores disponíveis!

Celebrando sua 8ª edição, o festival acontecerá no dia 19 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. Confira a line-up do festival:

Scorpions

Judas Priest

Europe

Savatage

Queensrÿche

Opeth

Ingressos

Os ingressos para o festival estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (1), tendo incṕicio às 10h na plataforma online da Eventim. Para quem deseja adquirir na bilheteria física, os tickets serão vendidos no Allianz Parque a partir das 11h.

Será possível escolher entre os ingressos tradicionais e o VIP, que oferece acesso a áreas exclusivas do evento.

Para quem aderir ao ingresso sofisticado do Backstage Mirante, localizado no sétimo andar, contará com open bar, open food, um bid exclusivo intitulado Kit Monsters, chapelaria, banheiros, loja de merchandising, acesso à Pista Premium e um after show de até duas horas depois dos show.

Por outro lado, o Fan Zone, que fica no anel inferior, oferecerá duas alternativas: uma com entrada para a Pista Premium e outra para a Cadeira Inferior. Os ingressos dessas áreas incluem open bar, open food, um Kit Monsters, acesso a banheiros, uma loja de merchandising e um after show que pode durar até uma hora.

Confira os valores

Pista Premium: R$ 1.180,00 (inteira) | R$ 590,00 (meia)

Pista: R$ 680,00 | R$ 340,00

Cadeira Inferior: R$ 780,00 | R$ 390,00

Cadeira Superior: R$ 480,00 | R$ 240,00

Backstage Mirante: R$ 2.800,00 | R$ 2.210,00

Fanzone Pista Premium: R$ 2.400,00 | R$ 1.810,00

Fanzone Cadeira Inferior: R$ 2.000,00 | R$ 1.610,00

