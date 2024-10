Prepare-se para o “Citadel Hobby Con”: evento geek chega ao MIS Experience (SP) em 2 e 3 de novembro

Fachada do MIS Experience, no bairro da Água Branca

O MIS Experience será o cenário da primeira edição da Citadel Hobby Con, uma feira voltada para a cultura geek, organizada pela Citadel Hobby Store. O evento acontecerá nos dias 2 e 3 de novembro e promete unir fãs de cultura pop, jogos e arte em uma experiência imersiva repleta de atividades.

A programação incluirá um Artist’s Alley curado por Victor Inafuko, especialista em cultura japonesa e experiente em eventos semelhantes na cidade.Será uma oportunidade única para conhecer artistas independentes, adquirir produtos exclusivos e explorar o universo criativo da cultura geek.

Também um estande de flash tattoo será instalado no evento, dirigido pelo tatuador Feliphe Veiga, fundador do renomado estúdio True Rise Tattoo. Os participantes poderão fazer tatuagens exclusivas durante a feira, tornando sua experiência ainda mais pessoal e artística.

Em colaboração com a Galápagos, a Citadel Hobby Store trará uma variedade de jogos de tabuleiro disponíveis para o público, das 10h às 19h, com tutores prontos para ensinar os jogos Star Wars Unlimited e Altered.

Um dos grandes destaques será a transmissão da final do Mundial de League of Legends, que ocorrerá no dia 2 de novembro, às 12h. Para completar a experiência, a feira contará com a parceria do Xepa Bar, que fornecerá uma seleção de alimentos e bebidas para os participantes.

Os torneios de TCG (Trading Card Games) serão um dos principais atrativos da Citadel Hobby Con, organizados e premiados pela Citadel Hobby Store. Nesta edição, os torneios incluirão:

Pré-lançamento de Star Wars Unlimited: Twilight of the Republic

Magic: The Gathering Commander 500

Digimon Card Game

Pokémon TCG

Esses campeonatos oferecerão prêmios que ultrapassam R$ 1.000 em produtos, tornando a competição ainda mais emocionante para os jogadores. As inscrições para cada torneio devem ser realizadas previamente no site da Citadel Hobby.

Serviço | Citadel Hobby Con

Data: 2 e 3 de novembro, das 10h às 20h.

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca.

Ingressos:

Entrada geral, por dia: R$ 16 (inteira), R$ 8 meia-entrada e meia-entrada social com doação de 1 livro de literatura em bom estado.

16 (inteira), R$ 8 meia-entrada e meia-entrada social com doação de 1 livro de literatura em bom estado. Torneios de TCG: valores e inscrição prévia no site da Citadel Hobby (neste caso, os jogadores inscritos não pagam entrada no evento).

Classificação indicativa: livre.

Não é permitida entrada com bicicletas, patins, skate, objetos cortantes ou inflamáveis nas dependências do museu.